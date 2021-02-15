Esra Erol 15 Şubat Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Zekiye, kocası Ömer ve sevgilisi Serap arasında büyük yüzleşme! ‘Karım Rabia’yı elimden aldılar’ diyen Ömer Bey’in feryadı! Eşini kendi elleriyle hazırlayıp nişanına gönderdiğini öğrendi ortalık karıştı! Serap’ın tek isteği kocasını bulup boşanmak! Sevgilisi Serap’tan ayrılıp karıs�� Zekiye’ye dönen Ömer Bey’in başına neler geldi? 23 Ocak’tan beri kayıp olan Suna Demir hakkında korkutan büyük şüphe! ‘Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Zekiye, kocası Ömer ve sevgilisi Serap arasında büyük yüzleşme! 'Karım Rabia'yı elimden aldılar' diyen Ömer Bey'in feryadı! Eşini kendi elleriyle hazırlayıp nişanına gönderdiğini öğrendi ortalık karıştı! Serap'ın tek isteği kocasını bulup boşanmak! Sevgilisi Serap'tan ayrılıp karısı Zekiye'ye dönen Ömer Bey'in başına neler geldi? 23 Ocak'tan beri kayıp olan Suna Demir hakkında korkutan büyük şüphe! 'Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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