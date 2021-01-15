15 Ocak 2021, Cuma
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Esra Erol 15 Ocak Cuma tek parça full izle - 15.01.2021

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Giriş: 15.01.2021 17:00
Güncelleme:15.01.2021 20:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bahar İslam Mücahit’i affedecek mi? Esra Erol Ceylan’a müjdeli haberi verecek! “Karım Sevda evden kaçtı” dedi, karısı annesinin yanında çıktı! Yaşar karısı Seda ile canlı yayında yüzleşecek! 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Bey’in 49 yıllık hasreti bitiyor mu? Cengiz Bey ailesini bulacak mı? Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 32 yaş büyük adamla evlendi! 20 yaşındaki Berfe Nur’un ailesinin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bahar İslam Mücahit'i affedecek mi? Esra Erol Ceylan'a müjdeli haberi verecek! "Karım Sevda evden kaçtı" dedi, karısı annesinin yanında çıktı! Yaşar karısı Seda ile canlı yayında yüzleşecek! 4 yaşındayken ailesi tarafından terk edilen Cengiz Bey'in 49 yıllık hasreti bitiyor mu? Cengiz Bey ailesini bulacak mı? Sınava gidiyorum diye evden çıktı, kendisinden 32 yaş büyük adamla evlendi! 20 yaşındaki Berfe Nur'un ailesinin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 15 OCAK CUMA TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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