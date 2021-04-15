Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp Nilüfer’i gece yarısı Esra Erol buldu! 2 gündür nerede kaldı? Koray ve Münevver birlikte mi kaçtı? Kayıp Ayşe ve 3 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi! Halit Vural’ın babası mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp Nilüfer'i gece yarısı Esra Erol buldu! 2 gündür nerede kaldı? Koray ve Münevver birlikte mi kaçtı? Kayıp Ayşe ve 3 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi! Halit Vural'ın babası mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.