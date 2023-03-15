15 Mart 2023, Çarşamba
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Esra Erol 15 Mart Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 15.03.2023 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 28 yıllık evlilikte büyük yüzleşme! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Erkan’ın Fatma ile ilgili büyük kararı! Nuran Adaş ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok büyük gelişme! 2 çocuğunu kaçırdı, Gökhan tarafından silah zoruyla bir depoda rehin tutuldu! Mustafa çocukları için isyan etti! Boşanmak için şartları ne? Karı koca bir kez daha karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 28 yıllık evlilikte büyük yüzleşme! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Erkan'ın Fatma ile ilgili büyük kararı! Nuran Adaş ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok büyük gelişme! 2 çocuğunu kaçırdı, Gökhan tarafından silah zoruyla bir depoda rehin tutuldu! Mustafa çocukları için isyan etti! Boşanmak için şartları ne? Karı koca bir kez daha karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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15 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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