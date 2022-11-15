Esra Erol 15 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; İbrahim Bey’in iddiaları herkesi hayrete düşürecek! Böylesi ne duyuldu ne görüldü! 4 çocuk annesi eşim Gülizar 15 yaşında bir çocukla kaçtı diyen Hasan Bey’in isyanı! Boşanmaktan yine mi vazgeçtiler? Kezban ve Kadir’de son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Kasım 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; İbrahim Bey'in iddiaları herkesi hayrete düşürecek! Böylesi ne duyuldu ne görüldü! 4 çocuk annesi eşim Gülizar 15 yaşında bir çocukla kaçtı diyen Hasan Bey'in isyanı! Boşanmaktan yine mi vazgeçtiler? Kezban ve Kadir'de son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.