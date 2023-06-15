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Esra Erol 15 Haziran Perşembe İzle

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Giriş: 15.06.2023 17:10
Güncelleme:16.06.2023 01:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu yüzleşmeyi izledi! Konuşulacaklar daha bitmedi, Ramazan’ın büyük iddiası ne? Şaziye zorla mı tutuluyor? Engin şimdi ne yapacak? Sihirli sular ve banyo camından kaçan Gönül... ‘Sözde hoca Hüseyin yuvamızı bozdu’ diyen Ayhan hesap sordu, meydan okudu! Ayhan karısı Gönül ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu yüzleşmeyi izledi! Konuşulacaklar daha bitmedi, Ramazan'ın büyük iddiası ne? Şaziye zorla mı tutuluyor? Engin şimdi ne yapacak? Sihirli sular ve banyo camından kaçan Gönül... 'Sözde hoca Hüseyin yuvamızı bozdu' diyen Ayhan hesap sordu, meydan okudu! Ayhan karısı Gönül ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ESRA EROL 15 HAZİRAN PERŞEMBE İZLE

15 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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