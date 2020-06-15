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Esra Erol 15 Haziran Pazartesi tek parça izle |Video - 15.06.2020

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Giriş: 15.06.2020 16:52
Güncelleme:15.06.2020 18:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ezgi’nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Aylardır anne babasının haber alamadığı Dilara Esra Erol tarafından bulundu! Dilara anne babasıyla canlı yayında buluşacak! Gelininin ardından oğlu da evi terk etti, 2 torununun bakımı ona kaldı! 2 torunuyla ayakta kalmaya çalışan babaannenin herkesi gözyaşlarına boğacak dramı! ‘Karım Ayfer 3 çocuğumla birlikte Iğdır’dan İstanbul’a kaçtı’ diyen Şaban Bey’in büyük şüphesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ezgi'nin annesi Elif Hanım şimdi ne yapacak? Nikaha 24 saat kala olanlara inanamayacaksınız! Aylardır anne babasının haber alamadığı Dilara Esra Erol tarafından bulundu! Dilara anne babasıyla canlı yayında buluşacak! Gelininin ardından oğlu da evi terk etti, 2 torununun bakımı ona kaldı! 2 torunuyla ayakta kalmaya çalışan babaannenin herkesi gözyaşlarına boğacak dramı! 'Karım Ayfer 3 çocuğumla birlikte Iğdır'dan İstanbul'a kaçtı' diyen Şaban Bey'in büyük şüphesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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