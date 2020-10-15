CANLI İZLE: Esra Erol 15 Ekim Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aslan Sarıcan Ayşenur’un babası mı? DNA testi açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak... ‘10 yıllık evliliği ihanet nedeniyle kabusa döndü’ dedi, tüm Türkiye Elif ve Yılmaz’ın yüzleşmesini izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Neriman Hanımın yıllardır sürdürdüğü mücadelede bugün büyük gün! Herkesin yüzünü güldürecek müjdeli haber! 16 Eylül’de Osmaniye’de kaybolan Tuğba Kılıç nerede? 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları! 13 Eylül’de ortadan kaybolan Cansu en son nerede kimin yanında görüldü? Beraber nereye gittiler? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? DNA testi açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak... '10 yıllık evliliği ihanet nedeniyle kabusa döndü' dedi, tüm Türkiye Elif ve Yılmaz'ın yüzleşmesini izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Neriman Hanımın yıllardır sürdürdüğü mücadelede bugün büyük gün! Herkesin yüzünü güldürecek müjdeli haber! 16 Eylül'de Osmaniye'de kaybolan Tuğba Kılıç nerede? 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları! 13 Eylül'de ortadan kaybolan Cansu en son nerede kimin yanında görüldü? Beraber nereye gittiler? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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