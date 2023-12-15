Esra Erol 15 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; daha bebekken terk edildi, yıllarca anne hasreti çekti! Annesi Ayten buluşmaya gelmedi, yıllar sonra bulduk sandı bebekliğindeki gibi yarı yolda kaldı! Anne Ayten neden oğluyla kucaklaşmaya gelmedi? Bu kararından vazgeçecek mi? Mertcan’ın annesinden gelen telefonla ilgili büyük gizem canlı yayında ortaya çıkacak! Ayten’in kocası Mustafa’dan Mertcan’a şok itiraflar! “Seni bebişim gibi seviyordum” dedi, 14 yıllık İrade ile gözyaşları içinde yüzleşti! İrade doğruları mı söylüyor? Kaybolduğu günden beri kiminle, nerede kalıyor? Karı koca yayından sonra hangi kararı aldı? Barışacaklar mı boşanacaklar mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Aralık 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; daha bebekken terk edildi, yıllarca anne hasreti çekti! Annesi Ayten buluşmaya gelmedi, yıllar sonra bulduk sandı bebekliğindeki gibi yarı yolda kaldı! Anne Ayten neden oğluyla kucaklaşmaya gelmedi? Bu kararından vazgeçecek mi? Mertcan'ın annesinden gelen telefonla ilgili büyük gizem canlı yayında ortaya çıkacak! Ayten'in kocası Mustafa'dan Mertcan'a şok itiraflar! "Seni bebişim gibi seviyordum" dedi, 14 yıllık İrade ile gözyaşları içinde yüzleşti! İrade doğruları mı söylüyor? Kaybolduğu günden beri kiminle, nerede kalıyor? Karı koca yayından sonra hangi kararı aldı? Barışacaklar mı boşanacaklar mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.