Esra Erol 14 Nisan Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga bitmedi, olay bitmedi... Yakup ve Neslihan yeni iddialar ile yine geliyor! Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, ortadan kaybolan yüz binlerce lira ve söylenen yalanlar... Aydın ve Gülhan arasındaki büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kavga bitmedi, olay bitmedi... Yakup ve Neslihan yeni iddialar ile yine geliyor! Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, ortadan kaybolan yüz binlerce lira ve söylenen yalanlar... Aydın ve Gülhan arasındaki büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri

14 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.