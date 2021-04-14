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Esra Erol 14 Nisan Çarşamba canlı yayın izle - 14.04.2021

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Giriş: 14.04.2021 16:38
Güncelleme:14.04.2021 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer yine kaçtı, Hayriye Teyze isyan etti! Bu kez kime kaçtı? Koray Münevver Mine ile birlikte mi kaçtı? Neden iddiaları reddediyor? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Halit Bey Vural’ın babası mı? İlknır’un açıklamaları herkesi çileden çıkardı! Stüdyoya gelecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer yine kaçtı, Hayriye Teyze isyan etti! Bu kez kime kaçtı? Koray Münevver Mine ile birlikte mi kaçtı? Neden iddiaları reddediyor? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Halit Bey Vural'ın babası mı? İlknır'un açıklamaları herkesi çileden çıkardı! Stüdyoya gelecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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