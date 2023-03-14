Esra Erol 14 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Mart 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Dilek olayında sona yaklaşılıyor! Hafta sonu neler yaşandı? Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nuran Adaş ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok önemli gelişme! Türkiye Erkan ve Fatma’yı izledi! Erkan boşanmayı kabul edecek mi? Fatma şimdi ne yapacak? 28 yıllık evlilikte büyük yüzleşmede ikinci perde ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Mart 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Dilek olayında sona yaklaşılıyor! Hafta sonu neler yaşandı? Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nuran Adaş ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok önemli gelişme! Türkiye Erkan ve Fatma'yı izledi! Erkan boşanmayı kabul edecek mi? Fatma şimdi ne yapacak? 28 yıllık evlilikte büyük yüzleşmede ikinci perde ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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