CANLI İZLE: Esra Erol 14 Ekim Çarşamba

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Esra Erol 14 Ekim Çarşamba canlı yayın izle - 14.10.2020

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Giriş: 14.10.2020 16:30
Güncelleme:14.10.2020 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Aslan Sarıcan Ayşenur’un babası mı? Aslan Bey stüdyoya gelecek gerçekler ortaya çıkacak! 10 yıllık evliliği ihanet iddiasıyla 6 aydır kabusa döndü! Elif kocası Yılmaz’la ilk kez karşı karşıya gelecek! Ali Gazi Zincirli Begül’ün evladını kaçırmaya devam ediyor! Bugün olacaklara inanamayacaksınız! 16 Eylül’de ortadan kaybolan Tuğba ile ilgili annesi Ayşe Hanımın büyük şüphesi! 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu, o da yetmedi bir başkasından dünyaya getirdiği üç çocuk Necati Beyin üzerine yazıldı! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? Aslan Bey stüdyoya gelecek gerçekler ortaya çıkacak! 10 yıllık evliliği ihanet iddiasıyla 6 aydır kabusa döndü! Elif kocası Yılmaz'la ilk kez karşı karşıya gelecek! Ali Gazi Zincirli Begül'ün evladını kaçırmaya devam ediyor! Bugün olacaklara inanamayacaksınız! 16 Eylül'de ortadan kaybolan Tuğba ile ilgili annesi Ayşe Hanımın büyük şüphesi! 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu, o da yetmedi bir başkasından dünyaya getirdiği üç çocuk Necati Beyin üzerine yazıldı! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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14 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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