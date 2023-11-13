Esra Erol 13 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; eşlerini ve çocuklarını terk edip kaçan Ceylan ve Mustafa canlı yayında hesaplaştı! Kocasını diş tedavisinde zanneden Mustafa’nın karısı Gülbahar tüm yaşananların hesabını sormaya geliyor! Dayı, “Bu evlilik olmaz dedi” Zeynep ve Muharrem kimse bizi ayıramaz diye isyan etti! Türkiye’nin konuştuğu aşıklar herkese meydan okudu! Peki şimdi ne olacak? Dayı bu evliliğe ikna olacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; eşlerini ve çocuklarını terk edip kaçan Ceylan ve Mustafa canlı yayında hesaplaştı! Kocasını diş tedavisinde zanneden Mustafa'nın karısı Gülbahar tüm yaşananların hesabını sormaya geliyor! Dayı, "Bu evlilik olmaz dedi" Zeynep ve Muharrem kimse bizi ayıramaz diye isyan etti! Türkiye'nin konuştuğu aşıklar herkese meydan okudu! Peki şimdi ne olacak? Dayı bu evliliğe ikna olacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.