Esra Erol 13 Haziran Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kim haklı? Ufuk mu Şule mi? Gözyaşları içinde barışalım diyen Ufuk’a Şule’nin son sözü ne olacak? Şule eve dönecek mi? Şantaj ve tehditle kaçırıldı mı? Yoksa aşkı uğruna evden mi kaçtı? 6 Haziran sabahı ortadan kaybolan Yadigar ve yanında olan Ali İhsan canlı yayına geliyor! Bugün Hatice konuşacak! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Emrullah ve Sedanur cephesinde ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kim haklı? Ufuk mu Şule mi? Gözyaşları içinde barışalım diyen Ufuk'a Şule'nin son sözü ne olacak? Şule eve dönecek mi? Şantaj ve tehditle kaçırıldı mı? Yoksa aşkı uğruna evden mi kaçtı? 6 Haziran sabahı ortadan kaybolan Yadigar ve yanında olan Ali İhsan canlı yayına geliyor! Bugün Hatice konuşacak! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Emrullah ve Sedanur cephesinde ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.