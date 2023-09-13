Esra Erol 13 Eylül Çarşamba yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; “Eşi iş arkadaşım Mustafa’nın evimize getirdiği sütü ve kaymağı yedi, eşime bir haller oldu” dedi, İsa aylardır haber alamadığı Nigar ile stüdyoda yüzleşti! “Şofben olmadığı için Mustafa’ya kaçtım” diyen Nigar canlı yayında! Hilal Serdar ve karısı Sevda’nın yanına kuma olarak mı gitti? Yoksa taşıyıcı anne olarak mı? 3 aylık bebeği Serdar ve eşi tarafından alınan Nigar bebeğine kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; "Eşi iş arkadaşım Mustafa'nın evimize getirdiği sütü ve kaymağı yedi, eşime bir haller oldu" dedi, İsa aylardır haber alamadığı Nigar ile stüdyoda yüzleşti! "Şofben olmadığı için Mustafa'ya kaçtım" diyen Nigar canlı yayında! Hilal Serdar ve karısı Sevda'nın yanına kuma olarak mı gitti? Yoksa taşıyıcı anne olarak mı? 3 aylık bebeği Serdar ve eşi tarafından alınan Nigar bebeğine kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

13 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.