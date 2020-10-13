CANLI İZLE: Esra Erol 13 Ekim Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu! Ayşenur’un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanımla baş başa geçirdiği o anları sakın kaçırmayın! 7 Eylül’den beri kayıp olan Nazile Bayrak’ı Esra Erol buldu, Mustafa ile Nazile’nin kavuşması çok konuşuldu! Peki Nazile eve dönecek mi? Mustafa ile Nazile’nin son kararı ne olacak? Esra Erol’da bir mucize daha gerçek olacak mı? Ayşenur’un babası Aslan Sarıcan mı? Aslan Sarıcan ile ilgili son dakika gelişmesi! ‘Oğlum Ufuk kocam Ali Rıza’yı benden kaçırıyor, 8 aydır kocamı göremiyorum’ dedi, ortalık karıştı. Asuman bugün kocasının yaşadığı Eskişehir’e gidiyor! Peki Asuman 8 ay sonra kocasını görebilecek mi? ‘10 yıllık evliliğim son 6 ayda kabusa döndü’ diyen Elif Hanımın anlatacakları herkesi hayrete düşürecek! 16 Eylül’de ortadan kaybolan Tuğba Kılıç ile ilgili annesi Ayşe Hanımın büyük şüphesi! 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu! O da yetmedi karısı bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirip Necati Beyin üstüne yazıldı! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Ekim 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu! Ayşenur'un abisi Emrah ve annesi Nilgün Hanımla baş başa geçirdiği o anları sakın kaçırmayın! 7 Eylül'den beri kayıp olan Nazile Bayrak'ı Esra Erol buldu, Mustafa ile Nazile'nin kavuşması çok konuşuldu! Peki Nazile eve dönecek mi? Mustafa ile Nazile'nin son kararı ne olacak? Esra Erol'da bir mucize daha gerçek olacak mı? Ayşenur'un babası Aslan Sarıcan mı? Aslan Sarıcan ile ilgili son dakika gelişmesi! 'Oğlum Ufuk kocam Ali Rıza'yı benden kaçırıyor, 8 aydır kocamı göremiyorum' dedi, ortalık karıştı. Asuman bugün kocasının yaşadığı Eskişehir'e gidiyor! Peki Asuman 8 ay sonra kocasını görebilecek mi? '10 yıllık evliliğim son 6 ayda kabusa döndü' diyen Elif Hanımın anlatacakları herkesi hayrete düşürecek! 16 Eylül'de ortadan kaybolan Tuğba Kılıç ile ilgili annesi Ayşe Hanımın büyük şüphesi! 8 yıl önce evlendi, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu! O da yetmedi karısı bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirip Necati Beyin üstüne yazıldı! Kabusa dönen hayatına isyan eden Necati Beyin gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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