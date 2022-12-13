Esra Erol 13 Aralık Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi neden boşanma başvurusuna gitmedi? Gamze’yle neler yaşandı? Ayfer’in son kararı ne? Gülizar ve Hasan barışıyor mu? Günlerdir hiçbir haber alınamayan Zeynep nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Aralık 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi neden boşanma başvurusuna gitmedi? Gamze'yle neler yaşandı? Ayfer'in son kararı ne? Gülizar ve Hasan barışıyor mu? Günlerdir hiçbir haber alınamayan Zeynep nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

13 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.