Esra Erol 13 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; asla anlaşamaz denilen Talat ve Semanur canlı yayından sonra bir araya geldi! O anlar ve çok konuşulacak o son... Kim doğruyu söylüyor? Dönay kocası Bekir’le karşı karşıya gelecek! Evlendiği günden beri kocası ve kayınvalidesinden işkence gördü, bir yaşındaki oğlu alınıp sokağa atıldı! Hamile olan Meral’in feryadı! 25 yıldır kocası Şevki’den hiçbir haber alamayan Lütfiye Hanımın isyanı! 47 yıllık kocası kendisinden 20 yaş küçük Gülcan’la gitti! “Kocamla yüzleşmek istiyorum” diyen Şengül’ün isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; asla anlaşamaz denilen Talat ve Semanur canlı yayından sonra bir araya geldi! O anlar ve çok konuşulacak o son... Kim doğruyu söylüyor? Dönay kocası Bekir'le karşı karşıya gelecek! Evlendiği günden beri kocası ve kayınvalidesinden işkence gördü, bir yaşındaki oğlu alınıp sokağa atıldı! Hamile olan Meral'in feryadı! 25 yıldır kocası Şevki'den hiçbir haber alamayan Lütfiye Hanımın isyanı! 47 yıllık kocası kendisinden 20 yaş küçük Gülcan'la gitti! "Kocamla yüzleşmek istiyorum" diyen Şengül'ün isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.