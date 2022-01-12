Esra Erol 12 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Niyazi Bey istedi, karı koca Prof. Dr. Arif Verimli’ye gitti! Zeliha Hanım Niyazi Bey’i affedecek mi? Sevgilisiyle iş birliği yaptı, annesini sokağa attı! Anne oğul arasında hesaplaşma vakti! Ne olay bitti ne kavga bitti! Kim doğruyu söylüyor? Ziyatti ve Seval arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Karım Elif okey bağımlısı oldu, yuvam yıkıldı diyen, karısıyla barışmak isteyen Ethem’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Niyazi Bey istedi, karı koca Prof. Dr. Arif Verimli'ye gitti! Zeliha Hanım Niyazi Bey'i affedecek mi? Sevgilisiyle iş birliği yaptı, annesini sokağa attı! Anne oğul arasında hesaplaşma vakti! Ne olay bitti ne kavga bitti! Kim doğruyu söylüyor? Ziyatti ve Seval arasındaki yüzleşmede ikinci perde! Karım Elif okey bağımlısı oldu, yuvam yıkıldı diyen, karısıyla barışmak isteyen Ethem'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz