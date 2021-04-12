Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Muammer için tek yürek oldu! Sürprizler henüz bitmedi! Kar maskeli adam odaya nasıl girdi? Kar maskeli o adam Songül sevgilisi Ersin miydi? Şakir’e kumpas mı kurdular? ‘Kocam Reis karşı komşumla birlikte’ dedi, ortalık karıştı! 4 çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan Cahide Hanım’ın feryadı! Çöp atmaya gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! 18 yaşındaki Sümeyye ile ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Muammer için tek yürek oldu! Sürprizler henüz bitmedi! Kar maskeli adam odaya nasıl girdi? Kar maskeli o adam Songül sevgilisi Ersin miydi? Şakir'e kumpas mı kurdular? 'Kocam Reis karşı komşumla birlikte' dedi, ortalık karıştı! 4 çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan Cahide Hanım'ın feryadı! Çöp atmaya gidiyorum diye evden çıktı, ortadan kayboldu! 18 yaşındaki Sümeyye ile ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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