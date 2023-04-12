Esra Erol 12 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (12 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Evden atılan bir adam, kocasının akrabasıyla görüşen bir kadın... Hedefteki isim Uğur stüdyoya gelecek, ilk kez konuşacak! Ayrılık kararı aldılar, adliye koridorlarında karşı karşıya geldiler! Hüseyin’le Şeyda’da son perde! Günlerdir gerçekleri açıklamayan Sariye’den herkesi şoke edecek büyük itiraf ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (12 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 12 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Evden atılan bir adam, kocasının akrabasıyla görüşen bir kadın... Hedefteki isim Uğur stüdyoya gelecek, ilk kez konuşacak! Ayrılık kararı aldılar, adliye koridorlarında karşı karşıya geldiler! Hüseyin'le Şeyda'da son perde! Günlerdir gerçekleri açıklamayan Sariye'den herkesi şoke edecek büyük itiraf ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.