Esra Erol 11 Şubat Perşembe tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer annesiyle mi gidecek, yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Zekiye’nin kocası Ömer ve Ömer’in sevgilisi Serap canlı yayında! Stüdyoda büyük yüzleşme! Eniştesinin evine kaçan Şenel kocası Ahmet ile karşı karşıya gelecek! Salih’in son hamlesi Mevla’yı şoke edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer annesiyle mi gidecek, yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Zekiye'nin kocası Ömer ve Ömer'in sevgilisi Serap canlı yayında! Stüdyoda büyük yüzleşme! Eniştesinin evine kaçan Şenel kocası Ahmet ile karşı karşıya gelecek! Salih'in son hamlesi Mevla'yı şoke edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 11 ŞUBAT PERŞEMBE TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

11Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.