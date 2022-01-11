Esra Erol 11 Ocak Salı tek parça yeniden izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeliha son sözü söyleyecek, son noktayı koyacak! Niyazi’nin barışma teklifine ne cevap verecek? Zafer’in karısı Meltem’e çağrısı herkesi çok şaşırtacak! Oğlu sevgilisiyle el ele verdi, annesini sokağa attı! Emine’nin oğlu ve sevgilisiyle büyük yüzleşmesi! 3 kızını da aldı, Erol’un yanına kaçtı eşi Ziyattin Bey isyan etti! Kayıp Seval’i Esra Erol buldu! Karı koca arasında hesaplaşma vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Ocak 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeliha son sözü söyleyecek, son noktayı koyacak! Niyazi'nin barışma teklifine ne cevap verecek? Zafer'in karısı Meltem'e çağrısı herkesi çok şaşırtacak! Oğlu sevgilisiyle el ele verdi, annesini sokağa attı! Emine'nin oğlu ve sevgilisiyle büyük yüzleşmesi! 3 kızını da aldı, Erol'un yanına kaçtı eşi Ziyattin Bey isyan etti! Kayıp Seval'i Esra Erol buldu! Karı koca arasında hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.