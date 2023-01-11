Esra Erol 11 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; önce Şükrü’yü itiraf etti, sonra Şükrü’yle bizi kocamın kardeşi tanıştırdı dedi! Türkiye Döndü’nün itiraflarını izledi! Bugün yüzleşme vakti! İddiaların odağındaki Hasan canlı yayına geliyor! Uygunsuz videolardaki karım Sibel dedi, Sibel söylenenlere isyan etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Gamze’nin kuzeni Cansu ile ilgili herkesi şoke edecek gelişme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; önce Şükrü'yü itiraf etti, sonra Şükrü'yle bizi kocamın kardeşi tanıştırdı dedi! Türkiye Döndü'nün itiraflarını izledi! Bugün yüzleşme vakti! İddiaların odağındaki Hasan canlı yayına geliyor! Uygunsuz videolardaki karım Sibel dedi, Sibel söylenenlere isyan etti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Gamze'nin kuzeni Cansu ile ilgili herkesi şoke edecek gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.