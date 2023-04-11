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Esra Erol 11 Nisan Salı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (11 Nisan 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; ayrılık kararı aldılar, adliye koridorlarında karşı karşıya geldiler! Hüseyin ve Şeyda'da son perde! Akrabasını evde istemedi diye karısı Neslihan kovdu, Yakup meydan okudu, hesap sordu! Neslihan her şeyi canlı yayında itiraf etti! Yakup'un karısı Neslihan ve evde istenmeyen Uğur stüdyoya geldi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...
ESRA EROL'DA 11 NİSAN 2022 TEKRAR İZLE
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