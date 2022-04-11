Esra Erol 11 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 55 gündür kayıp olan Hülya Akgül nerede? Hülya’nın kaybolmasıyla Doğan’ın üvey annesinin mezarı arasındaki bağlantı ne? Kuaför kocası Kaan ile manikürcü Sevil’in aşkı Gülden’i çileden çıkardı! Son kararları ne? Gülden ve Kaan boşanacak mı? 2.5 aylık bebeğiyle yapayalnız kalan ve kalp yetmezliğiyle savaşan bir annenin çocuğum kimsesiz kalmasın isyanı! Aysel çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Erkan ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 55 gündür kayıp olan Hülya Akgül nerede? Hülya'nın kaybolmasıyla Doğan'ın üvey annesinin mezarı arasındaki bağlantı ne? Kuaför kocası Kaan ile manikürcü Sevil'in aşkı Gülden'i çileden çıkardı! Son kararları ne? Gülden ve Kaan boşanacak mı? 2.5 aylık bebeğiyle yapayalnız kalan ve kalp yetmezliğiyle savaşan bir annenin çocuğum kimsesiz kalmasın isyanı! Aysel çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Erkan ile karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.