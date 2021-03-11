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Esra Erol 11 Mart Perşembe tek parça full izle - 11.03.2021

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Giriş: 11.03.2021 16:54
Güncelleme:11.03.2021 23:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Kibar eski eşi Ahmet’i öldürdü mü? Canlı yayında büyük yüzleşme! Suzan’ın annesi ve Fahrettin Amca ile evliliği gerçek mi? Bir aydır kayıp olan Fehime’nin kaçış anı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mart 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Kibar eski eşi Ahmet'i öldürdü mü? Canlı yayında büyük yüzleşme! Suzan'ın annesi ve Fahrettin Amca ile evliliği gerçek mi? Bir aydır kayıp olan Fehime'nin kaçış anı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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