Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 5 aylık hamile olan 20 yaşındaki Melisa konuştu yer yerinden oynadı! 1 yıllık büyük kaçış Esra Erol’da son buldu! Halasının oğlu Nazmi ile kaçan Zuhal kocası Selahattin’le adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu da aldı evli olan sevgilisinin yanına kaçtı! Esra Erol’un teklifine Nazan’ın cevabı ne olacak? Bir tarafta 15 gün önce evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne! İki anne de evlatlarına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin’le ilgili çok önemli gelişme! Sokaklarda kaldı çaresizlik için çocuğunu babaannesinin evine bıraktı, o günden beri evladından bir daha haber alamadı! 6 yaşındaki evladının sesini 6 aydır duyamayan annenin isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Eylül 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 5 aylık hamile olan 20 yaşındaki Melisa konuştu yer yerinden oynadı! 1 yıllık büyük kaçış Esra Erol'da son buldu! Halasının oğlu Nazmi ile kaçan Zuhal kocası Selahattin'le adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu da aldı evli olan sevgilisinin yanına kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın cevabı ne olacak? Bir tarafta 15 gün önce evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne! İki anne de evlatlarına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin'le ilgili çok önemli gelişme! Sokaklarda kaldı çaresizlik için çocuğunu babaannesinin evine bıraktı, o günden beri evladından bir daha haber alamadı! 6 yaşındaki evladının sesini 6 aydır duyamayan annenin isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle....

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE