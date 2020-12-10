CANLI İZLE: Esra Erol 10 Şubat Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son kez yemekte bir ara geldiler, son kararların baş başa verdiler... Hasan karısı Fatma’yı ikna edebildi mi? Kocası hayatını kaybetti, kayınpederi İsmail, Kübranur’un iki çocuğunu kaçırdı! Kayınpeder gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kadriye Teyze ve Celal Amca’nın hayalleri Esra Erol’da gerçek olacak! 22 Ekim’de evi terk etti, o günden beri ailesi hiçbir haber alamadı! 19 yaşındaki kayıp Ümmü ile ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru’yu Esra Erol buldu! Mehmet Bey’in çocuklarına kavuştuğu o anlar gözyaşlarına boğacak! Küçük yaştaki çocukla ilgili kafa karıştıran şüphe! Kocası Recep Aysel’e kaçtı Emine Hanım isyan etti! Bakıcı elinde büyüdü, sonra bir başka aileye evlatlık verildi! Bir buçuk yıl önce hayatının şokunu yaşadı! Öz anne ve babasını hiç bilmeyen 25 yaşındaki Mertcan’ın tek isteği gerçeklerle yüzleşmek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son kez yemekte bir ara geldiler, son kararların baş başa verdiler... Hasan karısı Fatma'yı ikna edebildi mi? Kocası hayatını kaybetti, kayınpederi İsmail, Kübranur'un iki çocuğunu kaçırdı! Kayınpeder gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kadriye Teyze ve Celal Amca'nın hayalleri Esra Erol'da gerçek olacak! 22 Ekim'de evi terk etti, o günden beri ailesi hiçbir haber alamadı! 19 yaşındaki kayıp Ümmü ile ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp kocasının en yakın akrabasına kaçan Ebru'yu Esra Erol buldu! Mehmet Bey'in çocuklarına kavuştuğu o anlar gözyaşlarına boğacak! Küçük yaştaki çocukla ilgili kafa karıştıran şüphe! Kocası Recep Aysel'e kaçtı Emine Hanım isyan etti! Bakıcı elinde büyüdü, sonra bir başka aileye evlatlık verildi! Bir buçuk yıl önce hayatının şokunu yaşadı! Öz anne ve babasını hiç bilmeyen 25 yaşındaki Mertcan'ın tek isteği gerçeklerle yüzleşmek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 10 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.