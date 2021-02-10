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Esra Erol 10 Şubat Çarşamba tek parça izle - 10.02.2021

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Giriş: 10.02.2021 17:10
Güncelleme:10.02.2021 19:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hayriye teyzeyi güldürecek haber! Karısı Şenel evi terk etti, 4 aydır tanıdığı eniştesi Bayram’ın yanına gitti! Şenel ve eşi arasında büyük yüzleşme! Salih Mevla’nın hangi talebine karşı çıktı? Karı koca neden bir kez daha karşı karşıya geldi? 18 yıldır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Kocası Ömer’in ihanetiyle sarsılan Zekiye Hanım’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hayriye teyzeyi güldürecek haber! Karısı Şenel evi terk etti, 4 aydır tanıdığı eniştesi Bayram'ın yanına gitti! Şenel ve eşi arasında büyük yüzleşme! Salih Mevla'nın hangi talebine karşı çıktı? Karı koca neden bir kez daha karşı karşıya geldi? 18 yıldır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Kocası Ömer'in ihanetiyle sarsılan Zekiye Hanım'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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