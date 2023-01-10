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Esra Erol 10 Ocak Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ocak 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; önce Şükrü'yü itiraf etti, sonra "Şükrü'yle kocamın kardeşi tanıştırdı" dedi, Türkiye Döndü'nün itiraflarını izledi! Bugün yüzleşme vakti! İddiaların hedefindeki Hasan canlı yayında! Kan donduran sözler, korkunç bir iftira! Tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması olan, uygunsuz bir video ile suçlanan genç bir kadın! Sibel kocası Mahmut'la karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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