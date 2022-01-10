Esra Erol 10 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Niyazi karısına mı dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Herkesi şaşırtacak son kararı! Sosyal medya bir yuvayı daha mı yakıyor? Meltem’in kimin yanına kaçtığına inanamayacaksınız! Karı koca için hesaplaşma vakti! “Oğlum sevgilisi ile beni evden attı” diyen, günlerce sokaklarda yaşayan annenin feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Niyazi karısına mı dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Herkesi şaşırtacak son kararı! Sosyal medya bir yuvayı daha mı yakıyor? Meltem'in kimin yanına kaçtığına inanamayacaksınız! Karı koca için hesaplaşma vakti! "Oğlum sevgilisi ile beni evden attı" diyen, günlerce sokaklarda yaşayan annenin feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.