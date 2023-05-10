10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Esra Erol 10 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 10.05.2023 16:39
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çok konuşulacak büyük aşk, çok büyük hayal kırıklığı! Hakan şimdi ne yapacak? Büyük yüzleşmede son perde! Mürsel ve Zeynep stüdyoda karşı karşıya gelecek, bu yüzleşme çok konuşulacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çok konuşulacak büyük aşk, çok büyük hayal kırıklığı! Hakan şimdi ne yapacak? Büyük yüzleşmede son perde! Mürsel ve Zeynep stüdyoda karşı karşıya gelecek, bu yüzleşme çok konuşulacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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