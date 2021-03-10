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Esra Erol 10 Mart Çarşamba tek parça full izle - 10.03.2021

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Giriş: 10.03.2021 17:05
Güncelleme:10.03.2021 19:29
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kibar’dan yayın sonrası akılalmaz hareket! Fahrettin Demir 62 yaşındaki annem Nuran’ı kaçırdı dedi ortalık karıştı! Canlı yayında yüzleşme vakti! Hanefi Halil İbrahim Amca’yı fare ilacıyla öldürmeye kalktı mı? Yasemin Odabaşı nerede? Yoksa başına bir şey mi geldi? Yasemin ile ilgili son dakika gelişmesi! Kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından sokağa atılan Cemile’nin isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kibar'dan yayın sonrası akılalmaz hareket! Fahrettin Demir 62 yaşındaki annem Nuran'ı kaçırdı dedi ortalık karıştı! Canlı yayında yüzleşme vakti! Hanefi Halil İbrahim Amca'yı fare ilacıyla öldürmeye kalktı mı? Yasemin Odabaşı nerede? Yoksa başına bir şey mi geldi? Yasemin ile ilgili son dakika gelişmesi! Kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından sokağa atılan Cemile'nin isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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