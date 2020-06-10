Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturacak mı? Ezgi’nin yüzünü güldürecek sürpriz haber! ‘Karım Sibel’in 8 aylık hamile olduğunu nikah kıydığımız gece öğrendim’ diyen Emrah’ın açıklamaları herkesi şoke etti! Emrah ve karısı bir buçuk ay sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek, tüm gerçekler ortaya çıkacak! Ezgi’nin annesi konuşacak yer yerinden oynayacak! Elif Hanım’dan kızı Ezgi’yle ilgili herkesi şoke edecek itiraf! Meryem verdiği sözü tutacak mı? Nezir Bey’in bir yıllık evlat hasreti son bulacak mı? ‘26 yıllık eşim 1 Haziran günü evi terk etti’ diyen Erdoğan Bey’in eşi Döndü Hanım’ın esrarengiz kayboluşu ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturacak mı? Ezgi'nin yüzünü güldürecek sürpriz haber! 'Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah kıydığımız gece öğrendim' diyen Emrah'ın açıklamaları herkesi şoke etti! Emrah ve karısı bir buçuk ay sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek, tüm gerçekler ortaya çıkacak! Ezgi'nin annesi konuşacak yer yerinden oynayacak! Elif Hanım'dan kızı Ezgi'yle ilgili herkesi şoke edecek itiraf! Meryem verdiği sözü tutacak mı? Nezir Bey'in bir yıllık evlat hasreti son bulacak mı? '26 yıllık eşim 1 Haziran günü evi terk etti' diyen Erdoğan Bey'in eşi Döndü Hanım'ın esrarengiz kayboluşu ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

10 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.