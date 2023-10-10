- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esra Erol 10 Ekim Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Ümmiye Teyze konuştu, yeğeni Zeynep'e yıllardır verdiği emeğin hesabını sordu! Evli sevgilim Murat ile mutluyum diyen Zeynep halası Ümmiye ile yüzleşmeye stüdyoya gelecek mi? Murat Zurnacı tarafından alıkonulduğu doğru mu? Şiddete maruz kaldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmeleri! Aşkı için tüm birikiminden olan Mehmet Bey "Koyunlarımı bile çaldılar" diye isyan etti! "Ben onun yalnızca bakıcısıyım" diyen Nurcan canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
10 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.