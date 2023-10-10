Esra Erol 10 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Ümmiye Teyze konuştu, yeğeni Zeynep’e yıllardır verdiği emeğin hesabını sordu! Evli sevgilim Murat ile mutluyum diyen Zeynep halası Ümmiye ile yüzleşmeye stüdyoya gelecek mi? Murat Zurnacı tarafından alıkonulduğu doğru mu? Şiddete maruz kaldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmeleri! Aşkı için tüm birikiminden olan Mehmet Bey “Koyunlarımı bile çaldılar” diye isyan etti! “Ben onun yalnızca bakıcısıyım” diyen Nurcan canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Ümmiye Teyze konuştu, yeğeni Zeynep'e yıllardır verdiği emeğin hesabını sordu! Evli sevgilim Murat ile mutluyum diyen Zeynep halası Ümmiye ile yüzleşmeye stüdyoya gelecek mi? Murat Zurnacı tarafından alıkonulduğu doğru mu? Şiddete maruz kaldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmeleri! Aşkı için tüm birikiminden olan Mehmet Bey "Koyunlarımı bile çaldılar" diye isyan etti! "Ben onun yalnızca bakıcısıyım" diyen Nurcan canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.