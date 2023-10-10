10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 10 Ekim Salı canlı yayın izle

Esra Erol 10 Ekim Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2023 16:39
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Ümmiye Teyze konuştu, yeğeni Zeynep’e yıllardır verdiği emeğin hesabını sordu! Evli sevgilim Murat ile mutluyum diyen Zeynep halası Ümmiye ile yüzleşmeye stüdyoya gelecek mi? Murat Zurnacı tarafından alıkonulduğu doğru mu? Şiddete maruz kaldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmeleri! Aşkı için tüm birikiminden olan Mehmet Bey “Koyunlarımı bile çaldılar” diye isyan etti! “Ben onun yalnızca bakıcısıyım” diyen Nurcan canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Ümmiye Teyze konuştu, yeğeni Zeynep'e yıllardır verdiği emeğin hesabını sordu! Evli sevgilim Murat ile mutluyum diyen Zeynep halası Ümmiye ile yüzleşmeye stüdyoya gelecek mi? Murat Zurnacı tarafından alıkonulduğu doğru mu? Şiddete maruz kaldığını itiraf eden Zeynep ile ilgili son dakika gelişmeleri! Aşkı için tüm birikiminden olan Mehmet Bey "Koyunlarımı bile çaldılar" diye isyan etti! "Ben onun yalnızca bakıcısıyım" diyen Nurcan canlı yayında olacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Ekim Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Ekim Salı
Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay!
Esra Erol'da tıp dünyasını şaşırtan olay!
Esra Erol 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 29 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 29 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 27 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 27 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 26 Eylül Salı
Esra Erol 26 Eylül Salı
Esra Erol 25 Eylül Pazartesi
Esra Erol 25 Eylül Pazartesi
Esra Erol 22 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 22 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 21 Eylül Perşembe
Esra Erol 21 Eylül Perşembe
Esra Erol 20 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 20 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 19 Eylül Salı
Esra Erol 19 Eylül Salı
Esra Erol 18 Eylül Pazartesi
Esra Erol 18 Eylül Pazartesi
Daha Fazla Video Göster