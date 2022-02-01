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Esra Erol 1 Şubat Salı canlı yayın izle

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Giriş: 01.02.2022 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Elif’i konuşacak! Esra Erol’un tüm çabaları, Elif için verdiği mücadele karşılığını buldu! 40 yaşındaki evli 2 çocuklu Kadir’e kaçan 18 yaşındaki Elif’ten müjdeli haber! Papağan kimde kalacak kavgası adliye koridorlarında bitti! Selahattin ile Hatice canlı yayında! Gerçekler ne? Hüseyin’i affedecek mi? Evdeki bir buçuk milyon lira ile kendisinden 28 yaş büyük Halil’e kaçtı! Kocası Mehmet ve annesi isyan etti! Mehmet ve kayınvalidesi Halime ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Şubat 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Elif'i konuşacak! Esra Erol'un tüm çabaları, Elif için verdiği mücadele karşılığını buldu! 40 yaşındaki evli 2 çocuklu Kadir'e kaçan 18 yaşındaki Elif'ten müjdeli haber! Papağan kimde kalacak kavgası adliye koridorlarında bitti! Selahattin ile Hatice canlı yayında! Gerçekler ne? Hüseyin'i affedecek mi? Evdeki bir buçuk milyon lira ile kendisinden 28 yaş büyük Halil'e kaçtı! Kocası Mehmet ve annesi isyan etti! Mehmet ve kayınvalidesi Halime ile karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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