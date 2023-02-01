Esra Erol 1 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 35 yıl sonra gelen mucizeyi konuşuyor! Seydi ve Duran 35 yıl sonra annelerine kavuştu! Müjdeler daha bitmedi! Fatma Hanım’ın 35 yıldır görmediği çocukları Nazmiye ve Kadir geliyor! Zeynep konuşacak ortalık karışacak! Zeynep’ten Hasan’la ilgili herkesi şoke edecek büyük itiraf! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 35 yıl sonra gelen mucizeyi konuşuyor! Seydi ve Duran 35 yıl sonra annelerine kavuştu! Müjdeler daha bitmedi! Fatma Hanım'ın 35 yıldır görmediği çocukları Nazmiye ve Kadir geliyor! Zeynep konuşacak ortalık karışacak! Zeynep'ten Hasan'la ilgili herkesi şoke edecek büyük itiraf! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.