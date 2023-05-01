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Esra Erol 1 Mayıs Pazartesi yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (1 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 12 yaşındaki Sıla Tuana 9 gündür kayıp! Başına bir şey mi geldi? Sıla Tuana ve küçük kızı kaçıran 4 yaşındaki Fatih nerede? Kocası Talip ve arkadaşı Fatih Aka kumpas kurdu! Zübeyde'nin görüntülerle şantaj iddiaları ortalığı karıştırdı! Fatih Aka stüdyoya gelecek mi? Büyük hesaplaşmada büyük gün! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
1 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.