Esra Erol 1 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Mart 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Ceylan’ın annesine seslenişini sakın kaçırmayın! İsyanıyla, gözyaşıyla herkesin gönlünü fethetti! Adliye koridorlarından Yasemin Hanım’ın yüzünü güldürecek haber! Kaybolan hayatlar, şiddete uğrayan iki çocuk ve isyan eden bir anne! Türkiye Ayben Hanım, oğlu ve gelinini izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Mart 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Ceylan'ın annesine seslenişini sakın kaçırmayın! İsyanıyla, gözyaşıyla herkesin gönlünü fethetti! Adliye koridorlarından Yasemin Hanım'ın yüzünü güldürecek haber! Kaybolan hayatlar, şiddete uğrayan iki çocuk ve isyan eden bir anne! Türkiye Ayben Hanım, oğlu ve gelinini izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.