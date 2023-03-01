Esra Erol 1 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz suçlamalar, çok konuşulacak iddialar! Türkiye günlerce onları konuştu! El ele stüdyoyu terk eden Hasan ve Zeynep bir kez daha geliyor! Canlı yayından sonra ne oldu? Huriye neden apar topar hastaneye kaldırıldı? Günlerdir hiçbir haber alınamayan 19 yaşındaki engelli Tülin kimin yanına kaçtı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz suçlamalar, çok konuşulacak iddialar! Türkiye günlerce onları konuştu! El ele stüdyoyu terk eden Hasan ve Zeynep bir kez daha geliyor! Canlı yayından sonra ne oldu? Huriye neden apar topar hastaneye kaldırıldı? Günlerdir hiçbir haber alınamayan 19 yaşındaki engelli Tülin kimin yanına kaçtı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.