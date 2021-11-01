Esra Erol 1 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlu ve gelinini affetti mi? Dilber’in son kararı ne olacak? Hafta sonu neler yaşandı? Gülseren’in son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hatice oğlu ve gelinini affetti mi? Dilber'in son kararı ne olacak? Hafta sonu neler yaşandı? Gülseren'in son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.