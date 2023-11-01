Esra Erol 1 Kasım Çarşamba yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yağmur ve Cüneyt barıştı, annesi Sıdıka’nın itirafı ortalığı karıştırdı! Yağmur ilişkiyi reddetti Cüneyt karısına güvendiğini söyledi! Yayından sonra yaşananlar şoke etti! Dün akşam neler yaşandı? Ramazan kaçtı, karısı Zerda kovaladı! Zerda Ramazan’ın ikna etmeyi başarabilecek mi? Ramazan’la ilgili bomba iddialar! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yağmur ve Cüneyt barıştı, annesi Sıdıka'nın itirafı ortalığı karıştırdı! Yağmur ilişkiyi reddetti Cüneyt karısına güvendiğini söyledi! Yayından sonra yaşananlar şoke etti! Dün akşam neler yaşandı? Ramazan kaçtı, karısı Zerda kovaladı! Zerda Ramazan'ın ikna etmeyi başarabilecek mi? Ramazan'la ilgili bomba iddialar! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

1 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.