Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Lami Hanım ne karar verdi? Herkesi şoke edecek o itiraf! Mine kovaladı, Ramazan kaçtı! O görüntüler çok konuşulacak! Kendisinden 15 yaş küçük Suat’la evlendi, anlattıkları milyonları şoke etti! Fatma ve Suat canlı yayında hesaplaşacak! 19 yıllık hasret sona erecek mi? Büşra kardeşlerini görmek için stüdyoya gelecek mi? Karısı Kamuran 2 çocuğunu bıraktı Uğur’a kaçtı, o da yetmedi bir çocuk dünyaya getirdi! İki çocuğuyla baş başa kalan Kadir’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Lamia Hanım ne karar verdi? Herkesi şoke edecek o itiraf! Mine kovaladı, Ramazan kaçtı! O görüntüler çok konuşulacak! Kendisinden 15 yaş küçük Suat'la evlendi, anlattıkları milyonları şoke etti! Fatma ve Suat canlı yayında hesaplaşacak! 19 yıllık hasret sona erecek mi? Büşra kardeşlerini görmek için stüdyoya gelecek mi? Karısı Kamuran 2 çocuğunu bıraktı Uğur'a kaçtı, o da yetmedi bir çocuk dünyaya getirdi! İki çocuğuyla baş başa kalan Kadir'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.