01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 1 Haziran Salı canlı yayın izle

Esra Erol 1 Haziran Salı canlı yayın izle - 01.06.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2021 16:41
Güncelleme:01.06.2021 16:41
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Lami Hanım ne karar verdi? Herkesi şoke edecek o itiraf! Mine kovaladı, Ramazan kaçtı! O görüntüler çok konuşulacak! Kendisinden 15 yaş küçük Suat’la evlendi, anlattıkları milyonları şoke etti! Fatma ve Suat canlı yayında hesaplaşacak! 19 yıllık hasret sona erecek mi? Büşra kardeşlerini görmek için stüdyoya gelecek mi? Karısı Kamuran 2 çocuğunu bıraktı Uğur’a kaçtı, o da yetmedi bir çocuk dünyaya getirdi! İki çocuğuyla baş başa kalan Kadir’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Lamia Hanım ne karar verdi? Herkesi şoke edecek o itiraf! Mine kovaladı, Ramazan kaçtı! O görüntüler çok konuşulacak! Kendisinden 15 yaş küçük Suat'la evlendi, anlattıkları milyonları şoke etti! Fatma ve Suat canlı yayında hesaplaşacak! 19 yıllık hasret sona erecek mi? Büşra kardeşlerini görmek için stüdyoya gelecek mi? Karısı Kamuran 2 çocuğunu bıraktı Uğur'a kaçtı, o da yetmedi bir çocuk dünyaya getirdi! İki çocuğuyla baş başa kalan Kadir'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 1 Haziran Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 1 Haziran Salı
Esra Erol'da duygusal anlar! Canlı yayında gözyaşları sel oldu
Esra Erol'da duygusal anlar! Canlı yayında gözyaşları sel oldu
Esra Erol 31 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 31 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol'da 28 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 28 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle
İZLE: Esra Erol 26 Mayıs Çarşamba
İZLE: Esra Erol 26 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 25 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Mualla Hanım isyan etti
Esra Erol’da yasak aşk skandalı! Mualla Hanım isyan etti
Esra Erol 24 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 24 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Perşembe tek parça izle
Daha Fazla Video Göster