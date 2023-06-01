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Esra Erol 1 Haziran Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 01.06.2023 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yine geldi, yine anlattı, yine yerinde duramadı, herkese, her şeye cevap verdi, Ayfer’e meydan okuyup hesap sordu! Erdi ve Ayfer boşanacak mı? Karı koca aylar sonra karşı karşıya gelecek! “Kocam çocuğumu kaçırdı” diyen bir anne, “Karımı seviyorum, yuvamızı kayınvalidem yıktı” diyen bir adam, olayların hedefinde bir kayınvalide... Çok konuşulacak büyük hesaplaşma için Yasemin’in kocası Tarık geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yine geldi, yine anlattı, yine yerinde duramadı, herkese, her şeye cevap verdi, Ayfer'e meydan okuyup hesap sordu! Erdi ve Ayfer boşanacak mı? Karı koca aylar sonra karşı karşıya gelecek! "Kocam çocuğumu kaçırdı" diyen bir anne, "Karımı seviyorum, yuvamızı kayınvalidem yıktı" diyen bir adam, olayların hedefinde bir kayınvalide... Çok konuşulacak büyük hesaplaşma için Yasemin'in kocası Tarık geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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