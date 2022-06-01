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Esra Erol 1 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 01.06.2022 16:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şengül’le kaçmak için kirayı ödemedi, evdeki eşyaları, çocuğunun bisikletini sattı! Elektrikleri bile kesildi! Türkiye Nuray Hanım’ın isyanını izledi! Dünden bugüne neler yaşandı? Ali’yle kaçan Şengül şimdi ne yapacak? Taner’in annesi ilk kez konuşacak! Fadime Hanım bu evliliğe onay veriyor mu? Meral nerede? Bugün duyduklarınıza inanamayacaksınız! Kayıp Meral’la ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şengül'le kaçmak için kirayı ödemedi, evdeki eşyaları, çocuğunun bisikletini sattı! Elektrikleri bile kesildi! Türkiye Nuray Hanım'ın isyanını izledi! Dünden bugüne neler yaşandı? Ali'yle kaçan Şengül şimdi ne yapacak? Taner'in annesi ilk kez konuşacak! Fadime Hanım bu evliliğe onay veriyor mu? Meral nerede? Bugün duyduklarınıza inanamayacaksınız! Kayıp Meral'la ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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