Esra Erol 1 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olaya kilitlendi! 16 yaşındaki kayınbiraderini arabanın bagajında kaçıran Besime’nin anlattıkları herkesi şoke etti! Peki yengesinin kaçırdığı İsa nerede? 16 yaşındaki İsa ile ilgili son dakika gelişmesi! 17 gün her yerde aranan Hatice, yayın sırasında bir parkta otururken bulundu! Günlerce sokaklarda başıboş yürüdüğünü, kek ve suyla beslendiğini söyleyen Hatice şimdi ne yapacak? Kayınpederi Yılmaz’ın evine dönecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Eylül 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olaya kilitlendi! 16 yaşındaki kayınbiraderini arabanın bagajında kaçıran Besime'nin anlattıkları herkesi şoke etti! Peki yengesinin kaçırdığı İsa nerede? 16 yaşındaki İsa ile ilgili son dakika gelişmesi! 17 gün her yerde aranan Hatice, yayın sırasında bir parkta otururken bulundu! Günlerce sokaklarda başıboş yürüdüğünü, kek ve suyla beslendiğini söyleyen Hatice şimdi ne yapacak? Kayınpederi Yılmaz'ın evine dönecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.