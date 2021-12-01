Esra Erol 1 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gerçekleri Esra Erol’dan öğrenen Melike stüdyoya geliyor! 22 yıllık sonra annesine kavuşan Burcu hiç görmediği kardeşine sarılacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gerçekleri Esra Erol'dan öğrenen Melike stüdyoya geliyor! 22 yıllık sonra annesine kavuşan Burcu hiç görmediği kardeşine sarılacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.