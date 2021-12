Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK’ten flaş açıklama: Exxen’de Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak Konuşanlar programını yapmaya karar verdi.

