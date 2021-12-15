Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın YouTube'da başladığı Konuşanlar programı, ilerleyen günlerde Acun Ilıcalı tarafından Exxen platformuna taşınmıştı. Exxen'de yayın hayatına devam eden Konuşanlar programı ile ilgili flaş açıklama geldi. Programda geçen diyaloglar nedeniyle RTÜK hareke geçmişti. Peki, Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi? İşte haberin detayları...

KONUŞANLAR YAYINDAN KALDIRILDI MI?

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuoyunda tartışmalara yol açan ve tepkiyle karşılanan Exxen'in 'Konuşanlar' programı RTÜK toplantısında ele alındı.