Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?
Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK geçtiğimiz günlerde 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle hareke geçmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. RTÜK'ün Konuşanlar programı ile ilgili kararı bugün açıklandı. Peki, Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi? İşte son gelişmeler...
Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? Hasan Can Kaya'nın YouTube'da başladığı Konuşanlar programı, ilerleyen günlerde Acun Ilıcalı tarafından Exxen platformuna taşınmıştı. Exxen'de yayın hayatına devam eden Konuşanlar programı ile ilgili flaş açıklama geldi. Programda geçen diyaloglar nedeniyle RTÜK hareke geçmişti. Peki, Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi? İşte haberin detayları...
KONUŞANLAR YAYINDAN KALDIRILDI MI?
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuoyunda tartışmalara yol açan ve tepkiyle karşılanan Exxen'in 'Konuşanlar' programı RTÜK toplantısında ele alındı.
Programda mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu tespit eden RTÜK, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı.
Kitle iletişim araçlarında sıkça duyulan argo/küfür kullanımının zaman içerisinde bireyler tarafından kanıksanabileceği ve meşrulaşabileceği sonucuna varan Üst Kurul üyeleri, 6112 sayılı Kanunda yer alan, 'Yayın hizmetleri, ….. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' ve 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.' hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'un Güngören ilçesinde dünyaya geldi. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.
Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bulunduğu bölgelerde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.
Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak Konuşanlar programını yapmaya karar verdi.
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